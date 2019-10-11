РИАМО – 11 окт. В Москве может сократиться число мелких таксомоторных компаний из-за того, что многие из них не выдержат конкуренции с крупными агрегаторами, вроде «Яндекс.Такси», который недавно купил активы компании «Везет», значительно расширив свое влияние на рынке, такая ситуация может привести к росту цен, сообщил РИАМО аналитик группы «Финам» Алексей Коренев.

«Яндекс» становится монополистом в Москве. У многих небольших компаний есть опасения, что «Яндекс» сейчас начнет демпинговать по ценам. Они могут себе позволить, чтобы одно из их подразделений работало не очень прибыльно ради того, чтобы захватить рынок. Мелкие компании будут вынуждены уйти с рынка, и останутся три-пять компаний, которые могут конкурировать с ним», - сказал Коренев.

Он добавил, что если рынок такси окажется под контролем «Яндекса», то компания сможет диктовать свои условия. На сегодняшний день цена на такси в столице довольно низкая из-за большого количества маленьких компаний. При сокращении числа таксомоторных компаний вырастет цена на услугу.

«Сейчас цена на такси в Москве одна из самых маленьких в Европе. Но бесконечно она такой не будет. Рынок будет переходить к более цивилизованным формам, но такие формы дороже стоят. Сейчас в 90% случаев, заказывая такси, вы получите просто частника без специальной раскраски и «шашечек». Все это будет уходить», - добавил Коренев.