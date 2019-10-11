РИАМО - 11 окт. Более 5 миллионов платежей совершено с помощью портала mos.ru и приложения «Госуслуги Москвы», на оплату услуг москвичи тратят всего три минуты в месяц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Время, когда нужно было стоять в очередях на почте или в банках, чтобы оплатить различные услуги, ушло в прошлое. Для оплаты счетов горожане все больше пользуются порталом mos.ru и мобильным приложением «Госуслуги Москвы». Чаще всего горожане оплачивают коммунальные, образовательные услуги и штрафы», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных Москвы.

С начала года количество платежей за ЖКУ превысило 2 миллиона, более 1,6 миллиона из них было совершено через mos.ru. Следующее по популярности — пополнение лицевого счета ребенка для оплаты питания в школах. В этом году через сайт и приложение было совершено свыше 1,2 миллиона таких платежей. 930 тысяч операций касались оплаты других образовательных и культурно-досуговых услуг.

Аналитики департамента информационных технологий выяснили, сколько времени в месяц москвичи тратят на оплату услуг. Результат показал: если раньше оплата счетов за ЖКУ, связь и другие услуги в отделениях банков или через банкомат занимала в среднем 50 минут в месяц, то сегодня на оплату услуг онлайн жители столицы тратят всего три минуты в месяц.