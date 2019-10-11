РИАМО - 11 окт. В столичной библиотеке №129 13 октября пройдет встреча на тему «Мы маму услышим, мы маму поймем», психологи и представители социальной сферы встретятся с молодыми мамочками и расскажут как справиться с послеродовой депрессией, как научиться понимать своего ребенка и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты прочитают лекции «Конфликты в семье. Причины и пути разрешения», «Мамочкины треволнения и тревожные мысли», проведут аутогенную тренировку, а также протестируют участниц на тему депрессии и пообщаются с ними при помощи метафорических ассоциативных карточек «Услышь меня, мама», - говорится в сообщении.

Кроме того, молодые мамы смогут посетить лекции и мастер-классы, получить консультации социальных работников, принять участие в тренинге «Я стесняюсь своего тела» и побывать на арт-терапии.

Встреча пройдет в рамках психопросветительского проекта «Сказать не могу молчать».