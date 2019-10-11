РИАМО - 11 окт. Температура воздуха в Москве и Подмосковье не превысит 11 градусов, а атмосферное давление достигнет 745 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московской регион будет находиться в зоне промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Синоптики также предупреждают, что для метеозависимых людей такая погода будет неблагоприятной по причине своих колебаний.

«В Москве и области погода по влиянию на самочувствие метеозависимых людей будет неблагоприятной, с выраженными колебаниями метеопараметров», - отмечается в сообщении.

В частности, высокая влажность, пониженное содержание кислорода в приземном слое воздуха, неустойчивое атмосферное давление на пониженном фоне могут провоцировать общее недомогание, ухудшение самочувствия и настроения, снижение активности, появления различных симптомов обострения при целом ряде хронических заболеваний, а также стать причиной роста простудных и острых респираторных болезней.

Они также добавили, что хорошей профилактикой станет прием витаминов, закаливающие процедуры и выполнение всех установок.