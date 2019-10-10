РИАМО – 10 окт. Южный вестибюль станции «Спортивная» «красной» ветки метро Москвы работает только на выход из-за проведения футбольного матча в «Лужниках», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии (1) работает только на выход. Северный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров», – говорится в сообщении.

В четверг в 21:45 в «Лужниках» начнется футбольный матч между сборными России и Шотландии в рамках отборочного цикла Евро-2020.