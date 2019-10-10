РИАМО – 10 окт. Эксперты положительно расценили предложенный Минюстом РФ законопроект, который лишит злостных алиментщиков возможности избежать наказания, уменьшая размер и регулярность выплаты, в частности, будут учитываться мнения всех сторон, сообщила кандидат юридических наук по семейному праву Оксана Воронцова.

«Во-первых, при назначении алиментов уже суд учитывает возникающие обстоятельства, все интересы сторон – и должника, и получателя. Кроме того, суд рассматривает и способность должника выплачивать алименты: этот вопрос решается задолго до назначения конкретной суммы. Способы уплаты в этом случае тоже варьируются: это либо доли к заработку или иному доходу, либо твердая денежная сумма», – заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» Воронцова.

Она разъяснила, что в итоге на момент установления алиментов, по возможности, снимаются все вопросы, которые могут привести к задержке выплат, либо к их уменьшению.