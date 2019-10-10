РИАМО – 10 окт. Гонку с препятствиями на лыжероллерах Rollerski Cross Country проведут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 12 октября, мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Гонка с препятствиями – это невероятно популярный формат последних нескольких лет. Так как в Одинцовском парке культуры и отдыха очень востребованы лыжероллеры, решили провести гонку с препятствиями на лыжероллерах», – говорится в сообщении.

Соревнования такого формата будут проводиться в России впервые. Участникам предложат трассу дистанцией в шесть километров, на которой будут расположены препятствия различной сложности. При этом некоторые ее участки придется пробежать с лыжероллерами в руках.

Кроме самой гонки в парке 12 октября также организуют соревнования «Вело-Одинцово» для детей.

А 13 октября в Одинцовском парке культуры и отдыха с 14:00 по 16:00 пройдет «Плоггинг пробежка». Это мероприятие, которое сочетает в себе обычный забег и сбор мусора.