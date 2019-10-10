РИАМО – 10 окт. Эксперты определили предмет охраны уникального здания на Ленинском проспекте в столице, с этого момента любые ремонтные или реставрационные работы в памятнике будут проводиться с учетом перечня всех ценных элементов фасадов и интерьеров, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

На заседании научно-методического совета при Мосгорнаследии эксперты представили предмет охраны здания ВЦСПС, которое расположено по адресу: Ленинский проспект, дом 42, корпусы 1-3, и является объектом культурного наследия регионального значения.

«Здание ВЦСПС имеет длительную историю проектирования и строительства с 1931 по 1959 годы. Автором сооружения стал архитектор А.В. Власов. В 1931 году он начал проектировать комплекс Международной Ленинской школы, которая задумывалась для обучения и воспитания деятелей-интернационалистов. Под школу был отведен обширный участок на юго-западной неосвоенной территории города, где предполагалось разместить вузы и институты Академии Наук. Из всего, что задумал Власов построили только здание студенческого общежития. В дальнейшем его и передали ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов)», – отмечается в сообщении.

Глава столичного департамента Мосгорнаследия Алексей Емельянов пояснил, что в предмет охраны эксперты включили все основные элементы и характеристики здания ВЦПС.

«В первую очередь – это объемно-пространственная композиция памятника, колонные беседки, крыши и козырьки 1930-1940-х годов, местоположение здания, капитальные стены, опоры, колонны, столярные заполнения окон и дверных проемов, а также лестницы. Отдельное внимание специалисты уделили архитектурно-художественному оформлению фасадов и интерьеров, довольно богато украшенных лепными деталями», – добавил он.

Фасады памятника отличает оформление оконных и дверных проемов, уникальный лестничный витраж, ограждения балконов, наличники с лучковыми и треугольными фронтонами, подоконные филенки с резными волютами и розетками, обрамление верхних окон в виде панно с шахматным рисунком, козырьки над лоджиями с кессонированными потолками и звездами на красном фоне и другие изысканные детали.

Оформление интерьеров не уступает фасадам. Среди убранства эксперты особенно выделили граненые колонны холлов, потолки с профилированными карнизами, кессонированные потолки с лепными розетками, пилястровые портики, парные колонны с антаблементами, лепные карнизы с поясами сухариков, метлахскую плитку и паркет.

Руководитель ведомства подчеркнул, что все ремонтные и реставрационные работы в здании ВЦПС могут проходить только под контролем департамента культурного наследия города Москвы.

«Утвержденный предмет охраны специалистам нужно будет учитывать при разработке проектов реставрации. Важно понимать, что все ценные элементы памятника формируют его уникальный исторический облик, а потому требуют к себе особо бережного отношения», – резюмировал Емельянов.