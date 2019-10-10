РИАМО – 10 окт. Администрация Солнечногорска при проведении аукциона на право заключения договора управления многоквартирным домом допустила нарушения, она не вернула заявителю деньги, которые тот внес в качестве задатка для участия в торгах, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

На действия администрации пожаловалось ООО «УК «Симфорус», участвовавшее в аукционе. Из жалобы и стало известно о нарушении правил проведения конкурса.

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка проведения торгов, признала жалобу обоснованной», – говорится в сообщении.

По итогам разбирательства в адрес администрации городского округа Солнечногорск было направлено предписание об устранении допущенных нарушений. Денежные средства, внесенные претендентами в качестве задатка для участия в аукционе, подлежат возврату.