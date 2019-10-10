РИАМО - 10 окт. В столичном аэропорту Шереметьево начали проводить внутреннюю проверку из-за того, что лайнер, следовавший в болгарский Бургас, экстренно сел в ростовском аэропорту Платов из-за оружия в ручной клади одного из пассажиров, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«Рейс SU 2156 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в плановом режиме в 15:55 по маршруту «Москва – Бургас». Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО «Шереметьево Безопасность». На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента», – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что усилен контроль за работой инспекторов досмотра, а также за сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности. Кроме того, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

«Самолет, выполнявший рейс SU2156 из Шереметьево в Бургас, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне», – разъяснил РИАМО сотрудник пресс-службы «Аэрофлота».

По его словам, правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка.

«Отмечаем, что предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета», - добавил собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что лайнер, следовавший из столицы в болгарский Бургас, сел в ростовском аэропорту Платов из-за того, что пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет.