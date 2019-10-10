РИАМО – 10 окт. В рамках работы по цифровизации градостроительного блока Подмосковья в конце мая 2019 года появились три онлайн-сервиса – «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ», жители региона уже обратились к ним более 130 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Данные ресурсы позволяют жителям региона не выходя из дома получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях на их земельных участках, строящихся объектах неподалеку от дома или о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, польза сервисов очевидна, ведь люди могут экономить время и не обращаться с запросами очно.

«Статистика говорит о сокращении количества официальных обращений по указанным темам в 3 раза», – отметил Гордиенко.

Самым популярным стал сервис «Градпроработка онлайн». На него приходится порядка 70% всех запросов – 90 тысяч. Чаще всего им пользовались жители Раменского и Дмитровского округов, а также Чехова. На втором месте по популярности сервис «Стройка рядом с домом» – 25% от общего объема или порядка 33 тысяч запросов.