РИАМО – 10 окт. В Московском зоопарке обустроят новый павильон «Ластоногие», он разместится на старой территории зоосада рядом с павильоном «Слоновник», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский зоопарк – один из старейших в Европе, с самой разнообразной фауной, огромным количеством экзотических и редких животных. Своевременный капитальный ремонт зоопарка позволяет обеспечить новый уровень содержания его подопечных. Для них создадут условия максимально приближенные к естественным», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он также подчеркнул, что Мосгосэкспертиза уже согласовала обустройство нового павильона. Он займет территорию площадью 5,4 тысячи квадратных метров. В нем будут установлены шесть бассейнов с эффектом искусственной волны. Новый павильон станет домом для северных морских котиков, серых тюленей, моржей, сивучей и нерп.

«В новом павильоне для животных будут созданы максимально комфортные условия содержания, приближенные к естественным. Пять уличных бассейнов глубиной от 3,5 до 7 метров устроят так, что в них круглый год будет поддерживаться оптимальная температура. Их наполнят соленой водой, которая каждый день будет проходить современную систему очистки, сохраняя при этом необходимые и полезные свойства», – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, новый павильон станет площадкой для просветительской и образовательной работы – в нем будут проходить открытые лекции, тематические мастер-классы и практические занятия для участников кружков зоопарка.

На первом этаже павильона будет находиться экспозиционная площадка для посетителей, здесь же расположатся кормокухня, бытовые и технические помещения. На втором этаже разместят морозильную и холодильную камеры, кабинет ветеринара, а на третьем – помещения для сотрудников отдела зоологической службы. Павильон будет соответствовать требованиям доступности для маломобильных граждан.