РИАМО – 10 окт. Психиатры Подмосковья дали жителям рекомендации о том, как восстановиться после стресса, так, следует избегать недосыпов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В четверг отмечается Всемирный день психического здоровья.

«Оградить себя от негативного влияния стресса и минимизировать его последствия можно при соблюдении простых гигиенических правил. Во-первых – не нужно разрушать то здоровье, которое мы имеем. Здесь речь идет о пагубных привычках, приводящих к разрушению организма и психики в том числе. Это курение, злоупотребление алкоголем, употребление других психоактивных веществ, злоупотребление продуктами стимулирующего действия (кофе, крепкий чай, энергетические напитки)», – отметила главный врач психиатрической больницы №24 министерства здравоохранения Московской области Ольга Мялковская.

Кроме того, по ее словам, важен полноценный сон.

«При недостатке сна нарушается обмен медиаторов в головном мозге, в том числе серотонина. Это вещество влияет на настроение, придает спокойствие. Недостаток серотонина при лишении сна может привести к депрессии. Лишение сна увеличивает риск появления синдрома хронической усталости и профессионального выгорания, которые и без того свойственны людям, живущим в условиях постоянного стресса», – уверена Мялковская.

Медик добавила, что силовые физические упражнения повышают уровень стимулирующих гормонов.

«Но если злоупотреблять тяжелыми упражнениями или постоянно тяжело работать, и не уметь отдыхать, то может сформироваться невротическое состояние. Вот поэтому любое спортивное занятие должно заканчиваться расслабляющими упражнениями», – разъяснила Мялковская.

Помимо этого, важно правильно питаться.