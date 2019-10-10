РИАМО - 10 окт. Осенний сезон характеризуется ажиотажным спросом на Турцию, но на ноябрь сверхзагрузки не ожидается, граждане планируют путешествовать внутри страны, так, Подмосковье попало в топ-5 предпочтений, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) представили результаты опроса представителей туристических компаний, посвященного предпочтениям туристов на ноябрьские праздники

«Топ-5 ноябрьских предпочтений у жителей Центральной России выглядит следующим образом: на первом месте находятся Сочи и Красная поляна, на втором расположился Санкт-Петербург, а на третьем – Московская область». – отмечается в сообщении.

Далее места делят Анапа, Геленджик, южный берег Крыма, Калининград и Москва.