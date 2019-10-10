РИАМО – 10 окт. В рамках приоритетного направления по снижению административных барьеров и оптимизации процессов градостроительной деятельности информация об утвержденных генеральных планах и ПЗЗ городских округов и поселений Московской области опубликована в Сети, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Каждый документ – стратегический план по сбалансированному развитию территорий и решению проблем каждого, отдельно взятого муниципального образования.

«Генплан для жителей является документом, отвечающим на важнейшие вопросы по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктур, а также объектов социального назначения, в том числе детских садов, школ, поликлиник, больниц, объектов культуры и спорта. В рамках масштабной работы по оптимизации услуг в сфере градостроительства для удобства заявителей в 2018 году все госуслуги в отношении указанных документов были переведены в электронный вид и стали доступны на региональном портале государственных и муниципальных услуг», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в помощь заявителям Мособлархитектура подготовила информационный ролик по госуслугам в отношении генеральных планов и ПЗЗ Московской области.

В настоящее время Мособлархитектурой организована работа по внесению изменений в генеральные планы и ПЗЗ. В профиле каждой услуги на портале размещена вся информация о порядке ее предоставления, сроках, категориях заявителей, перечне необходимых документов, а также административные регламенты.

Жители Московской области и инвесторы могут обратиться за услугой или найти систематизированный свод информации об утвержденных генпланах и ПЗЗ на одном информационном ресурсе (РПГУ МО), не выходя из дома или офиса, что существенно экономит время.