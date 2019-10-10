РИАМО – 10 окт. В подмосковном Одинцове в UP-квартале Сколковский завершено строительство дома переменной этажности на 355 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объект уже получил заключение о соответствии требованиям проектной документации.

«Застройщик завершил строительство дома раньше планового срока на полгода. На новостройку выдан ЗОС. Застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Общая площадь объекта составила более 26 тысяч квадратных метров. На первом этаже жилого дома расположились коммерческие помещения, также оборудован подземный этаж с кладовыми. Здание построено с учетом требований доступности для маломобильных граждан.

В рамках проекта также было проведено благоустройство и комплексное озеленение придомовой территории. Так, здесь обустроили пешеходные переходы и тротуары, проезды и парковочные места. Кроме того, на территории установлены детские и спортивные площадки, устроены велосипедные дорожки.