РИАМО – 10 окт. В Балашихе проектируют самое большое количество бюджетных объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье, все работы проводят по госпрограмме, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Балашихе на этапе проектирования находятся два детских сада по 80 мест каждый на улице Твардовского, две школы на 275 мест на Леоновском шоссе и на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Ольгино, два объекта здравоохранения – новый корпус с консультативно-диагностическим центром областного онкодиспансера и многопрофильная клиника ЦРБ, а также выполняется разработка проектной документации для реконструкции стадиона «Труд», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, второе место по количество проектируемых объектов занимает городской округ Солнечногорск, в котором на этапе проектирования находятся четыре объекта социальной инфраструктуры: три учебных пристройки суммарной мощностью 900 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Лунево.

Тройку лидеров замыкает Сергиево-Посадский городской округ, где проектируется три объекта: школа на 550 мест в районе деревни Зубачево, физико-математический лицей и больничный комплекс с поликлиникой и стационаром в городе Хотьково.

Объекты проектируются также еще в 28 муниципалитетах Подмосковья.

«Проектирование и строительство данных объектов предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Это масштабная программа, рассчитанная до 2024 года. В ее рамках за счет средств бюджета планируется построить 315 соцобъектов – это поликлиники, школы, детские сады, стадионы и другие учреждения», – разъяснил Тагиев.