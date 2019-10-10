РИАМО – 10 окт. Минэкологии Подмосковья обратилось в природоохранную прокуратуру и полицию по фактам образования нелегальных свалок на двух земельных участках вблизи поселений Останкино и Дмитровка, принадлежащих частному лицу, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Участок вблизи поселка Останкино обнесен высокой стеной, внутри зафиксированы большие навалы строительных и коммунальных отходов. Такие же навалы выявлены и на втором участке», – отмечается в материале.

Собственник по результатам административного расследования привлечен к ответственности. Ущерб, нанесенный свалками окружающей среде, превысил 15 миллионов рублей.

Пока шло расследование, инспекторы эконадзора, представители администрации округа и полицейские приняли меры по недопущению дальнейшего завоза отходов. Был выставлен стационарный охранный пост, полиция вела патрулирование местности.

Сотрудники Минэкологии развернули самосвалы с мусором, направлявшиеся в сторону поселка Останкино. На днях неизвестные лица пытались сжечь вагончик, в котором размещены наблюдатели, но пост был восстановлен. В настоящее время завоз отходов на оба участка не ведется.

«В своих обращениях в прокуратуру и полицию Минэкологии просит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении виновников образования незаконных свалок. Поводом для этого являются отягчающие обстоятельства нарушения: большая сумма ущерба, попытка ликвидировать пост охраны и тот факт, что свалка вблизи Останкина устроена в водоохранной зоне реки Учи», – заключается в материале.