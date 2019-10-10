РИАМО – 10 окт. Лайнер, следовавший из столицы в болгарский Бургас, сел в ростовском аэропорту Платов из-за того, что пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет, который не был сдан в багаж, сообщает ТАСС.

«Пассажир летел из Москвы. Во время полета он обнаружил в сумке травматический пистолет и сообщил бортпроводнику об этом. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке», – заявил агентству источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Он уточнил, что гражданин рассказал, что забыл убрать оружие из ручной клади.

Пресс-служба ростовского аэропорта также подтвердила факт вынужденной посадки самолета.

Шереметьево начал проверку из‑за оружия в ручной клади на рейсе Москва – Бургас>>