РИАМО - 10 окт. На стенде Подмосковья на выставке «Золотая осень» прошло более 30 мероприятий для экспертов отрасли, производителей, фермеров и представителей органов власти, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По традиции в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на ВДНХ проходит Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019». Она посвящена в этом году развитию производства органической и экологически чистой продукции. Сегодня – второй день выставки. В этом крупнейшем в России смотре достижений сельского хозяйства активное участие принимает Подмосковье.

«Гости и участники выставки продолжают знакомиться с экспозицией Подмосковья, в том числе с лучшими брендами. Также начались деловые встречи и тематические сессии», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр обсуждает в прямом диалоге с участниками выставки реализуемые и новые в регионе проекты в сфере АПК, производимую продукцию, поддержку аграриев, делится с представителями других регионов успешным опытом развития сельского хозяйства.

«На нашем стенде проходят панельные дискуссии и лектории, конференции и круглые столы, просто встречи с коллегами из разных регионов России. Говорим на такие темы, как новые тенденции в технологиях производства, обработки и приготовления пищи, внедрение цифровых сервисов в отечественном АПК, защита и продвижение региональных брендов в России и за рубежом, развитие экспортного потенциала подмосковного АПК, а также взаимодействие государства и фермеров», – подытожил Разин.

Выставка продлится до 12 октября.