РИАМО – 10 окт. На Нахимовском проспекте на юге Москвы грузовой автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, сообщается в официальном Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Около 19:20 на Нахимовском проспекте около дома №6 грузовой автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода. <…> От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении.

На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.