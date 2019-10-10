РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 окт. Автомобиль загорелся у железнодорожной станции Болшево в Королеве, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщил «РИАМО в Королеве» директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Автомобиль загорелся в четверг вечером на остановке у станции Болшево. По словам очевидцев, валил сильный дым, из-за которого была нулевая видимость на дороге.

«Огонь потушили, причины пожара устанавливаются. По данным пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет», – сказал Потатуев.