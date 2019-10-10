РИАМО – 10 окт. Экологи совместно с полицейскими и общественниками после жалоб жителей и сообщений в соцсетях о незаконной свалке провели рейд в сельском поселении Чулковское Раменского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«В ходе рейда была замечена колонна грузовиков с мусором, двигавшаяся в сторону одного из земельных участков, принадлежащего частному лицу. Территория огорожена высоким забором, рядом находились автомобили с охранниками», – отмечается в материале.

Правоохранители задержали граждан, которые осуществляли работы на земельном участке. Войдя на территорию, проверяющие зафиксировали большие навалы строительного и бытового мусора, а также грунтов неизвестного происхождения. Сброс отходов был остановлен.

Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении, ведется расчет ущерба, причиненного окружающей среде. Начата доследственная проверка.