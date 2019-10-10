РИАМО – 10 окт. В рентгеновском отделении амбулаторно-поликлинической службы Солнечногорской центральной районной больницы (ЦРБ) с начала 2019 года было проведено около 12 тысяч исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Из них сделано около 1,5 тысяч рентгеновских снимков органов грудной полости, более 8 тысяч снимков костно-суставной системы и органов желудочно-кишечного тракта, а также порядка 2 тысяч исследований позвоночника и черепа.

«В настоящее время рентгенодиагностическое оборудование широко используются в современной медицине. Аппарат позволяет проводить неинвазивную оценку состояния внутренних органов организма. С целью получения более четкой картины используется контрастное вещество, что позволяет точнее диагностировать имеющиеся патологии и своевременно начать лечение», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Рентген-кабинет в поликлинике работает ежедневно в две смены с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. За одну смену специалисты выполняют до 30 исследований.

В Солнечногорскую ЦРБ в этом году ожидается поставка двух современных цифровых рентген-аппаратов – в детскую и взрослую поликлиники, а также рентгеновский аппарат на 2 рабочих места в стационар больницы.