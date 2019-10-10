РИАМО – 10 окт. В парке Остафьево в столице планируют оборудовать площадку для семейного отдыха в 2020 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В будущем году в Остафьево планируется построить вот такое симпатичное пространство для семейного отдыха. Площадка в 1,3 гектара будет похожа на зеленый остров с маяком», – написал мэр города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин уточнил, что на «острове» расположатся несколько игровых зон.

«Детская – с песочницей и качелями, спортивная – для игр с мячом, молодежная – с батутами, скейт-парком и участком для триала», – дополнил мэр Москвы.