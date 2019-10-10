РИАМО – 10 окт. Более 1,6 тысячи семей Подмосковья, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату в размере 13020 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Ежегодная выплата предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения», – пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что для предоставления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и представить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности.

Также необходимо предоставить справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданную в образовательной организации Подмосковья; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

«С начала года общая сумма выплат составляет более 21 миллиона рублей. Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года» – отметила Фаевская.