РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. К земельным участкам, которые выделили многодетным семьям Красногорска в подмосковном Клину, подведут дороги и коммуникации, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Создание транспортной и инженерной инфраструктуры в деревне Колосово обсудили на совещании в администрации Красногорска в четверг. Сотрудники профильных подразделений рассмотрели возможность оперативного решения проблем на земельных участках, выделенных для многодетных семей Красногорска.

«Принято решение в ближайшее время обеспечить жителей дорогами и инженерными коммуникациями. На следующей неделе состоится очередное совещание, на котором мы озвучим точные сроки», – сказал начальник отдела управления градостроительной деятельности администрации округа Евгений Дворецкий.

Администрация Красногорска выделила 300 участков семьям с тремя и более детьми.

«Все территории поставлены на кадастровый учет, в настоящее время решаются вопросы организации дорожной доступности и обустройства инженерных коммуникаций», – заключается в сообщении.