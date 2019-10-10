РИАМО - 10 окт. На Бескудниковском бульваре в Москве легковой автомобиль сбил человека, переходившего дорогу в неположенном месте, пострадавший скончался на месте, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Бескудниковском бульваре возле дома №6 автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.