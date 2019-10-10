РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. Следователя по особо важным делам Евгению Шишкину, убитую 10 октября 2018 года во дворе дома в подмосковном Красногорске, посмертно наградили орденом Мужества, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Врио начальника УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Будцов передал семье следователя по особо важным делам подполковника юстиции Евгении Шишкиной, погибшей при исполнении служебных обязанностей, государственную награду – орден Мужества», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что офицер была удостоена награды посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Год назад, 10 октября 2018 года, Евгения Шишкина была убита возле дома в городском округе Красногорск. По словам Волк, установлено, что посягательство на жизнь Шишкиной было совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности.

«Коллеги знали и ценили Шишкину как исполнительного, добросовестного и профессионального сотрудника, не раз проявившего доблесть и мужество в экстремальных ситуациях. Имея большой опыт, Евгения расследовала наиболее резонансные уголовные дела в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности», – заключила Волк.