РИАМО - 10 окт. Парковочное пространство в связи с проведение XXX Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» на западе столицы ликвидируют с 12 по 20 октября, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города.

Согласно данным центра, будет четыре участка отмены парковки. В частности, в районе дома 14 на улице Крылатская у остановки общественного транспорта «Дворец ледового спорта».

Также парковки отменят на Крылатской улице в направлении улицы Нижние Мневники – напротив остановки общественного транспорта «Дворец ледового спота».

Автомобилисты не смогут оставить машины и на улице Крылатская от дома 16 до въезда на территорию семейного парка Skazka и в районе дома 15 – в обоих направлениях.

30-й Юбилейный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» впервые встретит зрителей и участников на новой для себя арене ледового дворца «Крылатское».

Прошедший год запомнился нам в первую очередь, победами россиян Дарьи Касаткиной и Карена Хачанова, который за это время успел войти в 10-ку лучших теннисистов планеты, во-вторую, рекордами по посещаемости. В 2018 году турнир посетило более 81,5 тысяч зрителей.