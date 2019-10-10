РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. Жители микрорайонов Салтыковка и Никольско-Архангельский подмосковной Балашихи подписывают петицию против проезда транзитного транспорта по узким улицам частного сектора, они просят ограничить сквозной проезд, на всех съездах с региональных дорог установить знаки «Жилая зона», а также положить искусственные дорожные неровности, сообщила «РИАМО в Балашихе» жительница города.

Петиция появилась на сайте Change.org в четверг.

«Сквозь жилую зону указанных микрорайонов, бывших когда-то поселками, но сохранивших свой частный сектор, едет постоянный поток транзитного транспорта, объезжая пробки на Горьковском и Носовихинском шоссе. Никакие сделанные развязки не помогают. Предлагаем ограничить сквозной проезд по нашим территориям: установить знаки «Жилая Зона» на всех съездах с региональных дорог, а также ИДН на улицах», – говорится в тексте петиции.

В частности, предлагается перед перекрестками сделать разнонаправленное одностороннее движение по улицам, чтобы транзитникам было невыгодно ездить по прямой.

В петиции жители обращаются к администрации Балашихи с просьбой решить проблему. Ранее люди уже обращались в администрацию с этим вопросом. Однако на просьбу ограничить сквозной проезд и установить знаки «Жилая зона», там сообщили, что это дороги общего пользования, не ссылаясь на нормативно-правовые акты о классификации улично-дорожной сети, геометрических параметрах и нагрузке.

Люди выразили надежду, что после массового обращения власти смогут все-таки им помочь.