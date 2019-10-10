РИАМО – 10 окт. В ходе встречи с руководителями международных спортивных организаций президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия будет и дальше сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы будем спокойно работать над этими проблемами. Я имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями. <…> Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA», – заявил глава государства.

При этом Путин выразил надежду на отсутствие дискриминации по каким-либо политическим мотивам.

Кроме того, он рассчитывает на справедливое решение вопросов, связанных с допингом, в рамках действующего спортивного законодательства.

Путин также подчеркнул, что главная задача спорта – объединять страны и людей, а не разделять их.

Ранее из-за появления информации о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории WADA запустило процедуру лишения российской антидопинговой организации РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. На объяснение ситуации РФ дали три недели, 8 октября Россия передала их в письменном виде.