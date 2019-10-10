РИАМО – 10 окт. В Доме правительства Московской области приняли представителей делегации из Татарстана, в ходе встречи власти региона поделились с коллегами опытом по решению земельных вопросов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Главными темами обсуждения стали практика взимания платы при изменении вида разрешенного использования земли (ВРИ), которая реализована пока только на территории двух субъектов РФ – Москвы и Московской области, предоставление участков под инвестпроекты, а также правоприменительная практика», – отмечается в сообщении.

Заместитель министра имущественных отношений Юрий Умеренко представил опыт региона в данных вопросах.

Он уточнил, что плата взимается при изменении действующего вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки на ВРИ, который подразумевает различные виды жилой застройки (индивидуальную, малоэтажную многоквартирную, блокированную, среднеэтажную, многоэтажную (высотную), а также ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства.

«Плата за изменение назначения земли введена в 2014 году, идет в консолидированный бюджет Московской области и является существенным неналоговым доходом. Также платное изменение ВРИ является своего рода сдерживающим фактором для недобропорядочных застройщиков», – уточняется в сообщении.

Накануне министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган подчеркивал, что до 2014 года изменить назначение земли было просто, не было правил землепользования и застройки, а решение об изменении вида разрешенного использования земли принимали администрации муниципалитетов.

«Предприниматели пользовались этим – покупали землю сельхозназначения, которая была дешевле, и меняли вид ее использования на тот, который предусматривал строительство жилых домов. Правительство Московской области ввело платное изменение целевого назначения земли, чтобы в консолидированный бюджет стали поступать деньги, которые можно направить на обеспечение комфорта жителей», – дополнил Коган.

Помощь предпринимателям, которые хотят реализовать свой бизнес в Подмосковье, введена рассрочка на оплату изменения ВРИ, если сумма за оплату изменения назначения превышает 300 тысяч рублей.

Кроме того, собственник может получить рассрочку на изменение назначения нескольких участков – «пула земель», если общая сумма превышает 300 тысяч рублей и есть утвержденные ППТ и ПМТ (проект планировки территории, проект межевания территории).

С 2014 года в консолидированный бюджет Московской области поступили 1,86 миллиарда рублей, из которых более 660 миллионов рублей были получены в результате изменения назначения земли с начала 2019 года.