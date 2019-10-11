РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. Звезда российского футбола Сергей Юран примет участие в спортивном празднике в Люберцах в пятницу, он проведет мастер-класс для всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сергей Юран даст мастер-класс на мероприятии, приуроченном к 15-летию местного футбольного клуба «Звезда». На празднике ожидаются мастер-классы по футбольному фристайлу от чемпионов Москвы», – говорится в сообщении.

В спортивную программу также войдут детские блицтурниры по мини-футболу, теннисболу, пионерболу, хоккею на траве. Среди юных участников пройдут конкурсы «Лучший технарь», «Жонглер», «Пенальтист».

Праздник начнется в 14:00. Адрес стадиона «Звезда»: улица 3-е Почтовое отделение, дом №110, строение 7.