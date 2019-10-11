РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 окт. В подмосковном Королеве в пятницу пройдет мастер-класс чемпиона России и мира по самбо Дениса Давыдова, сообщается на странице городского комитета физической культуры, спорта и туризма.

Мастер-класс пройдет на улице Фрунзе, 21А, начало в 19:00.

«Одиннадцатого октября мастер-класс проводит российский самбист, чемпион России, Европы и мира, победитель Универсиады в Казани, Заслуженный мастер спорта России Денис Давыдов», – говорится в сообщении.

На мастер-классе Денис поделится своим уникальным опытом, покажет актуальные и эффективные приемы, расскажет о секретах ведения схватки и важных этапах становления спортсмена.

Все желающие могут записаться по телефону: 8(903)684-64-12.