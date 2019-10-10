РИАМО - 10 окт. В Москве на руководителя ООО «Торговый дом «Аргоси Технолоджис» Николая Евстигнеева завели уголовное дело, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 350 миллионов рублей, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, в период с 2010 по 2012 годы Евстигнеев, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Торговый дом «Аргоси Технолоджис», внес в налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения и обеспечил их представление в налоговый орган», – сказала Иванова.

В СК уже завершили расследование дела в отношении Евстигнеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, резюмировала представитель пресс-службы.