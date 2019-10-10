РИАМО – 10 окт. Москву в четверг вечером парализовали девятибалльные пробки, особенно трудно проехать в центре мегаполиса, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались в Таганском, Тверском, Мещанском районах. Также водители потеряют время на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАДе.

Затруднено движение и на Ленинградском проспекте, стоят Можайское, Ярославское шоссе.

По прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится только после 22:00, прогнозируется четыре балла.