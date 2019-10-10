РИАМО – 10 окт. До конца текущего года в городском округе Домодедово появятся две новые особые экономические зоны, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Об этом рассказал глава городского округа Александр Двойных в четверг на встрече с представителями бизнеса в администрации Домодедова.

«К концу этого года на территории городского округа Домодедово при поддержке губернатора появятся две новые особые экономические зоны. Это ОЭЗ «Максимиха» и ОЭЗ, находящаяся вдоль трассы М-4. Это позволит создать условия для новых предприятий», – сказал Двойных.

На встрече с предпринимателями также присутствовали представители предприятий городского округа, Торгово-промышленной палаты и администрации Домодедова.

В ходе мероприятия обсудили важность подготовки кадров и вопросы трудоустройства мигрантов. Бизнесменам напомнили про налоговые льготы, которые есть у инвесторов, и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Также им рассказали про деятельность Торгово-промышленной палаты округа.