РИАМО - 10 окт. Москва продемонстрировала высокую динамику и поднялась в рейтинге европейских городов с наилучшими перспективами экономического роста на 48 позиций, теперь в European Regional Economic Growth Index (E-REGI) столица РФ занимает 49-е место, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Москва показала максимальную по сравнению с другими участниками динамику в рейтинге. Так, Бухарест поднялся в E-REGI 2019 на 40 пунктов, Ливерпуль – на 20 пунктов, Глазго и Стамбул – на 18», – заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Данный рейтинг основывается на изучении 300 агломераций Европы, в итоговое исследование включили 100 городов, в том числе все европейские столицы. К рейтингу прибегают международные компании при формировании своей инвестиционной стратегии в сфере недвижимости.

Агломерации в European Regional Economic Growth Index оцениваются по таким критериям, как политическая стабильность, динамика ВВП, объемы венчурных инвестиций, развитие человеческого капитала, плотность населения, занятость в сфере услуг. Всего учитывается 14 различных показателей.

«Улучшение позиций Москвы связано с ростом столичной экономики и развитием рынка труда. Рост числа занятых в различных отраслях специалистов ведет к повышению спроса работодателей на коммерческую недвижимость, что, в свою очередь, увеличивает привлекательность московского рынка недвижимости для инвесторов», – дополнил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Рейтинг возглавили Лондон, Париж и Стамбул, а замкнули – Санкт-Петербург, Неаполь и Палермо.