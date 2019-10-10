РИАМО – 10 окт. В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение насильственных действий, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера).

«По данным следствия, днем 9 октября 2019 года мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы, попытался совершить иные действия сексуального характера в отношении малолетнего», – сказала Иванова.

Она уточнила, что довести преступное деяние до конца мужчина не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены прохожими.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается, резюмировала представитель пресс-службы.