РИАМО – 10 окт. В российских организациях в скором времени могут появиться стимулы для сотрудников, занимающихся спортом, и их нанимателей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее о такой поощрительной мере высказался президент РФ Владимир Путин. Кроме стимулов, по мнению главы государства, в штатное расписание компаний и муниципальных организаций стоит добавить ставки инструкторов по спорту.

«Важно сформировать новые возможности для спортивной самореализации людей, сделать это при активном участии самих граждан», – сказал президент России.

Путин уверен, что также обязательно нужно учесть рекомендации, подготовленные советом по спорту Общественной палаты РФ.

«Кроме того, такой же подход нужно реализовать и на региональном уровне. В связи с этим глава государства поручил местным властям вместе с жителями городов, деревень, поселков создавать все новые условия, лучшие условия для занятий спортом», – добавляется в материале.

Российский лидер указал и на то, что в сельской местности нужно модернизировать старую и создавать новую спортивную инфраструктуру.

«Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения и создания безбарьерной среды, чрезвычайно важно это везде, в том числе и на селе», – разъяснил Путин.

Еще один важный момент, по мнению главы государства, состоит в организации и системной поддержке физкультурно-спортивных клубов по местам жительства и работы россиян.

«Также целесообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, нужно встраивать их в систему соревнований», – пояснил

Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

Российский лидер сам активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. С 11 лет занимается самбо и дзюдо, играет в хоккей.