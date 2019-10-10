РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Госжилинспекция Московской области обязала управляющую компанию отремонтировать и ввести в эксплуатацию счетчик тепла в одном из жилых домов на улице Гайдара в Подольске, все необходимые работы проведены в срок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По вопросу функционирования общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии в Госжилинспекцию обратились жители дома №6 по улице Гайдара. После получения данного обращения, инспекторы провели внеплановую выездную проверку.

«Установлено, что к моменту проведения надзорных мероприятий общедомовой счетчик тепла вышел из строя и находился в неисправном состоянии более двух месяцев. Соответственно, начисление платы по услуге «отопление» осуществлялось с применением норматива расхода», – говорится в сообщении.

По итогам проверки в адрес предприятия «ЖЭПТ №2», управляющего домом, инспекторами выдано предписание об осуществлении ремонта или замены общедомового прибора учета. В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении.

«По завершению установленного жилищными инспекторами срока управляющая компания организовала проверку ОДПУ тепла специализированной организацией. В Госжилинспекцию предоставлен акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии», – отмечается в сообщении.

Это позволит гражданам производить расчет за фактически потребленный ресурс и снизит финансовую нагрузку.

«ОДПУ тепла необходим для того, чтобы жители могли контролировать энергопотребление и грамотно вести учет расходов, оплачивая только фактически полученное тепло. Лишив их такой возможности, управляющая организация нарушает сразу несколько пунктов жилищного законодательства и покушается на финансовое благополучие собственников», – пояснила руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.