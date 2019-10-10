РИАМО – 10 окт. Чипы ГЛОНАСС будут устанавливать на товары, которые будут ввозить в Россию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такая инициатива приводится в стратегии развития Минтранса.

«Планируется «создание системы отслеживания перевозок товаров с применением средств идентификации (пломб)». Она будет «функционировать на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)», – говорится в документе.

Глобальная спутниковая система следит за автомобилями, которые занимаются перевозками.

«Все перемещения фиксируются и контролируются, регулируется скорость, время работы водителя», – уточняется в материале.

Уже сейчас эксперты заявляют, что установка таких систем на ввозимые товары может привести к удорожанию.«Это же все дополнительные расходы: нужно привлекать сотрудников, которые этим будут заниматься, вот эти пломбы заказывать, платить за них. То есть в итоге стоимость на товары может увеличиться еще на 10%», – предположил сопредседатель комитета по вопросам обеспечения безопасности в сфере предпринимательской деятельности «Международного конгресса промышленников и предпринимателей» Александр Ионов.

Также под угрозой рискует оказаться транзит из-за риска дополнительных издержек.

По данным СМИ, Минтранс начал разрабатывать поправки к закону «О навигационной деятельности» в исполнение пунктов постановлений правительства об утверждении плана по устранению административных барьеров при реализации дорожных карт «Маринет» и «Автонет».