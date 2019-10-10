РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. Волонтеры партии «Единая Россия» проводят анкетирование жителей Люберец по вопросу закрытия магазинов, торгующих алкоголем в многоквартирных домах, в четверг более 55% опрошенных поддержали инициативу, сообщил журналистам руководитель МГЕР округа, координатор партпроекта «Народный контроль» Александр Шлапак.

Акция проходит с 7 по 13 октября в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль». Организаторами акции по закрытию магазинов-«наливаек» являются партия «Единая Россия», всероссийская организация «Трезвая Россия», «Молодая Гвардия».

«В настоящий момент в партию «Единая Россия» поступало очень много жалоб от жителей многоквартирных домов в связи с тем, что некоторые соседи покупают алкоголь в магазинах-«наливайках», распивают его во дворах и подъездах. Партия приняла решение о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего распитие спиртных напитков и продажу их в многоквартирных домах», – сказал Шлапак.

Он отметил, что в округе проводится анкетирование, в четверг свыше 50 человек из 90 опрошенных за день поддержали инициативу «Единой России», что составляет более 55%. Анкетирование продлится до 13 октября, после чего приступят к обработке данных.

На осенней сессии Госдумы партия вынесет законопроект с учетом мнения жителей, заключил Шлапак.