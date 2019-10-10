РИАМО – 10 окт. В Московской области валовое производство молока с начала 2019 года во всех категориях хозяйств увеличилось на 17,6 тысячи тонн или 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 502,6 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Так, в сельскохозяйственных организациях производство молока составило 448,4 тысячи тонн, в личных подсобных хозяйствах – 36,6 тысячи тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 17,6 тысячи тонн.

«В Подмосковье отмечается стабильный рост молочной продуктивности коров, что связано с активной работой в области молочного животноводства и созданием комфортных условий содержания и кормления крупного рогатого скота в Московской области. Так, продуктивность на фуражную корову во всех категориях хозяйств Подмосковья за 5 лет увеличилась с 6157 килограммов до 7150 килограммов, в племенных предприятиях Московской области – с 6879 до 8120 килограммов», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уверен, что такая стратегия позволяет Подмосковью быть одним из лидеров по производству молока в России.

В настоящее время в Московской области разработана система мер государственной поддержки молочной отрасли. Ключевое место в ней занимают поддержка повышения продуктивности в молочном животноводстве и поддержка племенного животноводства.

«Рост производства молока в Подмосковье является результатом целенаправленной работы по поддержке сельхозпроизводителей. В 2019 году объем государственной поддержки отрасли составит 1,7 миллиарда рублей, из них 788,78 миллиона рублей – субсидии, направленные на повышение продуктивности в молочном животноводстве», – добавил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, ежегодно в регионе увеличивают финансирование отрасли и расширяют перечень мер господдержки.

Обсуждение актуальных вопросов повышения продуктивности в молочном животноводстве состоится в рамках VI международного агропромышленного молочного форума, который пройдет 26-27 ноября в доме правительства Московской области.

Мероприятие соберет на своей площадке всех ведущих игроков молочного рынка, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран. Участие бесплатное.