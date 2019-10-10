РИАМО - 10 окт. Комфортный проезд к СНТ обеспечили в Подмосковье по 39 автомобильным дорогам, на данных объектах завершена укладка асфальтобетонного покрытия, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«В настоящее время на территории области в 16 муниципальных образованиях завершена укладка асфальтобетонного покрытия на 39 автомобильных дорогах к садовым товариществам. <…> Всего в этом году отремонтируют 60 дорог к СНТ, из них 11 в рамках капитального ремонта», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам ремонт дорог к СНТ и дачным массивам смогут оценить порядка 750 тысяч жителей Подмосковья и столицы.

Программу по ремонту дорог к садоводческим и дачным товариществам реализуют в Подмосковье с 2018 года. В прошлом году в 19 муниципальных образованиях было отремонтировано 96 дорог к СНТ протяженностью в 110 километров.

В Подмосковье располагается более 11 тысяч СНТ, а количество подъездных дорог к ним превысило 3,9 тысячи. На данный момент около 890 дорог принято в муниципальную собственность, а более 160 дорог относятся к собственности Московской области.