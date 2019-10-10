РИАМО – 10 окт. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Л-Квадро Сервис», которая претендовала на земельный участок площадью около 500 квадратных метров в поселке Менделеево в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На этой территории компания планировала разместить торговые объекты, однако администрация округа отказала в заключении договора аренды.

«Общество дважды пыталось через суд изменить решение администрации, однако две инстанции встали на сторону ответчика. В третьей тяжбе приняли участие сотрудники Минэкологии, которые настаивали на правоте муниципалитета», – отмечается в сообщении.

Участок, который хочет арендовать компания, находится на расстоянии около 380 метров от уреза воды реки Клязьмы и расположен во втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения Москвы.

Хозяйственная деятельность на подобных территориях ограничена в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уточняется в материале.

Аргументы сотрудников администрации округа и Минэкологии убедили суд — компании из Солнечногорска было отказано в удовлетворении требований кассационной жалобы.