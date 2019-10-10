РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. Педагог физической культуры и тренер секции карате общеобразовательной школы №5 Балашихи Александр Сурков примет участие в 11 чемпионате Европы по карате по версии World Shotokan Federation в составе сборной федерации спортивного карате России, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Турнир пройдет в городе Скопи в Северной Македонии с 29 октября по 3 ноября.

«Учитель из балашихинской школы №5 Александр Сурков – чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В мае 2019 года на чемпионате мира по карате в Румынии он завоевал серебряную и бронзовую медали. На турнире в Македонии планирует взять реванш у победителя прошедшего турнира», – говорится в сообщении.

Также в соревнованиях будут участвовать ученики школы №5 – девятиклассница Елизавета Глитковская и пятиклассник Илья Кушенрчук. Для них это первый международный турнир.