РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. В медицинские учреждения подмосковного Подольска с начала текущего года пришли работать около 20 врачей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 2019 году в медицинские организации округа пришли работать 19 врачей. Так, 17 участковых врачей-терапевтов и педиатров приступили к работе в Подольской городской поликлинике №1, Подольской городской клинической больнице №3, Климовской городской больнице №2, Подольской детской поликлинике №№1 и 3», – говорится в сообщении.

Среди врачей узких специальностей врач-невролог принят на работу в Климовскую центральную городскую больницу, врач-оториноларинголог – в Подольскую детскую поликлинику №3.

Ежегодно в муниципальной программе «Социальная защита» Подольска предусматриваются финансовые средства для оказания мер социальной поддержки медработникам. В рамках программы осуществляется единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей молодым специалистам при устройстве на работу в учреждения здравоохранения округа, а также компенсация в размере 15 тысяч за коммерческий наем жилого помещения.

Также предусмотрена губернаторская доплата в размере 32 тысяч рублей в месяц из областного бюджета – участковым педиатрам и терапевтам при выполнении необходимых показателей работы на участке.

В рамках плана мероприятий здравоохранения «Дорожная карта» за 9 месяцев 2019 года медицинским работникам – терапевтам, педиатрам, врачам-ревматологам и медицинским сестрам – в округе выделено 7 служебных квартир, 31 медицинскому работнику наиболее востребованных специальностей выплачены компенсации за коммерческий наем жилого помещения.

Данные меры способствуют привлечению специалистов в учреждения здравоохранения округа, а значит и повышению качества оказания медицинской помощи населению.