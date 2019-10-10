РИАМО – 10 окт. В четверг в России начал работу портал для приема заявок на получение «паспорта болельщика» (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020) в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи, и массовых коммуникаций РФ.

Ранее об этом объявил статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Пак на форуме «Россия – спортивная держава», проходящем в Нижнем Новгороде.

«Паспорт болельщика – один из основных механизмов обеспечения безопасности спортивного мероприятия. Его необходимо получить каждому зрителю для посещения матчей UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге. Fan ID представляет собой заламинированный бланк с данными пользователя и фотографией. Он является именным, оформляется бесплатно и действует на все матчи чемпионата в Санкт-Петербурге». – говорится в сообщении.

Кроме того, иностранным зрителям «паспорт болельщика» дает право безвизового въезда в Россию и выезда из нее.